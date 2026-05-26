Cine se dă la o parte? Se oferă cineva?

178525– 26052026 – Un congres de fuziune prin absorbție a Partidului Forța Dreptei nu este bine văzut de foarte mulți liberali. Asta pentru că revenirea în PNL a lui Ludovic Orban și a echipei sale ar însemna ca mulți dintre liberali să se dea la o parte și să facă loc, atât în funcțiile din partid, cât și pe viitoarele liste electorale, nou-veniților. Potrivit unor surse din partid sunt vizate în special locurile de candidați pentru primăriile din urbanul mare și din comunele mari, dar și pentru consiliile județe. De exemplu, în cazul revenirii în partid, la Cluj, a lui Adrian Oros, fost ministru al Agriculturii, la Timișoara – a lui Alin Nica sau la București – a lui Antonel Tănase, echipa lui Orban ar cere poziții în conducerea organizațiilor de partid și ulterior locuri elegibile pe listele electorale atât la parlamentare cât și la locale.

Același lucru s-ar întâmpla și în cazul unei fuziuni prin absorbție a REPER.

De observant că terenul a început să fie pregătit pentru aceste schimbări, zilele trecute președintele PNL Ilie Bolojan reluând idea aducerii în partid a unor ”oameni de valoare”. De altfel, recentele vizite în teritoriu ale lui Ilie Bolojan au și rolul să pregătească terenul pentru aceste intrări în partid, dar pentru congresul de anul viitor. Până atunci vor avea loc alegeri în toate organizațiile județene. De aici și insistența lui Ludovic Orban pentru ca revenirea în partid să se facă cât mai repede, pentru a putea revendica funcțiid e conducere în organizațiile locale.

Rămâne de văzut însă cum vor evolua lucrurile după plecarea definitivă a lui Bolojan de la Palatal Victoria, pentru că mulți dintre aleșii locali doresc ca partidul să rămână la putere. Deși nu sunt exprimate în spațiul public, în partid există mari nemulțumiri și față de apropierea de USR, întrucât în acest caz nu poate fi vorba de un pol de dreapta, având în Vedere că formațiunea condusă acum de Dominic Fritz face parte dintr-o familie europeană considerate de stânga.