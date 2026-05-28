CNS Cartel ALFA cere garanții pentru a preveni subminarea drepturilor lucrătorilor din Europa și din România

178549 – 28052026 – CNS Cartel ALFA, alături de sindicatele europene, cere suspendarea celui de-al 28-lea regim al societăților comerciale până la includerea garanțiilor pentru drepturile lucrătorilor

Este nevoie de garanții pentru a preveni subminarea drepturilor lucrătorilor din Europa și din România prin planurile Comisiei Europene de a permite companiilor să se înregistreze în țări cu standarde mai scăzute. Sindicatele afirmă că propunerea nu trebuie lăsată să avanseze în forma sa actuală.

Potrivit propunerii „EU Inc”, lansată în martie și cunoscută și ca „al 28-lea regim al societăților comerciale”, companiile de orice dimensiune ar putea să se înregistreze într-o altă țară decât cea în care angajează lucrători, indiferent de locul în care au activități economice și de locul în care sunt angajați lucrătorii.

În absența unor garanții solide, propunerile ar submina sistemele de negociere colectivă din Europa și din România. Potrivit propunerii Comisiei, există un risc major ca lucrătorii să fie acoperiți de legislația muncii din țara de înregistrare a companiei, nu de cea din țara în care sunt angajați. Companiile ar fi încurajate să se înregistreze în statele membre cu cele mai puține drepturi sau cu cele mai mici salarii, declanșând o cursă către standarde tot mai scăzute în întreaga Europă.

Deși este prezentat ca fiind destinat companiilor „inovatoare” aflate la început de drum, domeniul de aplicare al Regulamentului „EU Inc.” nu este limitat la un anumit sector sau la o anumită dimensiune a companiei. El este deschis tuturor companiilor, inclusiv marilor grupuri multinaționale (MNCs). Acest lucru permite firmelor deja consacrate să intre în regim pentru a ocoli reglementări naționale mai solide.

În mod particular, propunerea creează următoarele riscuri inacceptabile:

Dumping social: Lucrătorii ar putea fi acoperiți de drepturile și condițiile de muncă din țara de înregistrare a companiei. Companiile ar fi stimulate să se înregistreze în state membre cu cele mai scăzute standarde sociale, chiar dacă au activități și angajează lucrători în alte state.

Salarii: Companiilor li s-ar putea permite să ofere opțiuni pe acțiuni în locul salariilor sau al unui contract de muncă.

Concedieri: Planurile de accelerare a procedurilor de insolvență nu recunosc dreptul lucrătorilor de a-și primi salariile cu prioritate, ceea ce i-ar putea lăsa fără posibilitatea de a recupera salariile neplătite sau plățile compensatorii.

Reprezentare: Companiile ar putea ocoli cu ușurință dreptul lucrătorilor la codeterminare și la reprezentare la nivelul consiliului de administrație/supraveghere.

Informare și consultare: Prin fragmentarea operațiunilor în filiale „EU Inc”, angajatorii ar putea rămâne sub pragurile de personal necesare pentru constituirea comitetelor de întreprindere și pentru aplicarea drepturilor de informare și consultare.

Aplicare: Propunerea pune în pericol certitudinea juridică necesară pe care o oferă controlul real și verificarea realizate de autoritățile fiscale și sociale naționale, precum și protecția judiciară efectivă.

Baza juridică propusă și alegerea instrumentului juridic reprezintă, de asemenea, motive serioase de îngrijorare. Comisia se bazează pe articolul 114 TFUE, care este destinat armonizării legislațiilor naționale existente, nu creării unui regim paralel, opțional. Articolul 114 alineatul (2) interzice explicit folosirea acestui temei juridic pentru acte referitoare la drepturile și interesele salariaților. În plus, alegerea unui regulament face imposibilă consolidarea protecțiilor și garanțiilor pentru lucrători la nivel național în procesul de transpunere.

Comitetul Executiv al Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC), din care face parte și CNS Cartel ALFA, a discutat la Bruxelles, săptămâna trecută, riscurile legate de EU Inc.

ETUC, împreună cu CNS Cartel ALFA, îi solicită acum Ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului, să ceară garanții pentru lucrătorii din România atunci când miniștrii naționali se vor reuni pentru a discuta EU Inc la Bruxelles, în cadrul „Consiliului Competitivitate” al UE.

Comisia Europeană a promis că drepturile lucrătorilor vor fi protejate pe deplin în cadrul planului, dar garanțiile necesare pentru a împiedica exploatarea breșelor juridice de către companii nu se regăsesc nicăieri în proiectul de regulament.

ETUC afirmă că propunerea nu trebuie să continue fără garanții obligatorii care să asigure respectarea deplină a legislațiilor naționale ale muncii, a contractelor colective și a drepturilor lucrătorilor.

Constituția României garantează negocierea colectivă, iar Legea 367/2022 o face obligatorie pentru fiecare angajator cu cel puțin zece angajați. Aceasta este arhitectura juridică pe care România a ales-o pentru piața sa a muncii. Propunerea EU Inc, în forma actuală, riscă să ofere companiilor o scurtătură europeană pentru a ocoli această arhitectură: să se înregistreze acolo unde obligațiile sunt mai ușoare, să angajeze acolo unde se află forța de muncă, iar apoi să lase lucrătorii, angajatorii corecți și bugetele publice să suporte costurile. Pentru România, acesta nu este un dosar tehnic de drept societar. El atinge negocierea colectivă, salariile, contribuțiile de asigurări sociale, inspecția muncii și aplicarea efectivă a legislației române a muncii.

Drepturile lucrătorilor trebuie să urmeze locul în care este prestată munca. Dacă o companie angajează persoane în România, aceasta trebuie să se înregistreze ca angajator la autoritățile fiscale, de asigurări sociale și de muncă din România, să coopereze cu Inspecția Muncii și să respecte contractele colective aplicabile. Propunerea ridică, de asemenea, întrebări serioase cu privire la articolul 114 TFUE, deoarece un temei juridic destinat apropierii legislațiilor naționale nu ar trebui folosit pentru a crea un regim paralel opțional, cu efecte directe asupra drepturilor și intereselor salariaților. Solicităm Guvernului României să ceară un aviz formal din partea Serviciului Juridic al Consiliului și să insiste asupra unor garanții obligatorii: o clauză privind legislația muncii aplicabilă, întemeiată pe locul desfășurării muncii, o dispoziție anti-eludare, o clauză de non-regres, protecția drepturilor de participare ale lucrătorilor, statut prioritar pentru creanțele salariale în insolvență și consultarea adecvată a partenerilor sociali în temeiul articolului 154 TFUE. Opțiunile pe acțiuni pot completa salariile. Ele nu pot înlocui niciodată salariul, contractul de muncă sau baza de calcul a contribuțiilor de care depind pensiile și protecția socială.

Dacă aceste garanții lipsesc, Regulamentul ar trebui retras sau rescris substanțial. România are dreptul și datoria de a apăra protecțiile muncii consacrate în Constituție, în Codul muncii și în legislația privind dialogul social.

Secretara generală a ETUC, Esther Lynch, a declarat:

„EU Inc reprezintă un risc serios pentru standardele câștigate de lucrători la nivel național de-a lungul a peste 100 de ani.

Fără garanții adecvate, ar crea breșe care ar facilita ocolirea drepturilor fundamentale de către companii, inclusiv a dreptului la un salariu garantat sau la un contract de muncă.

Acest lucru ar pune presiune asupra tuturor celorlalte companii să reducă salariile și condițiile de muncă.” a declarat Esther Lynch, Secretara generală a ETUC

ETUC consideră că această propunere ar trebui să avanseze numai dacă sunt introduse garanții obligatorii care să asigure respectarea deplină a legislațiilor naționale ale muncii, a contractelor colective, a reprezentării la nivelul consiliului de administrație/supraveghere, precum și a drepturilor lucrătorilor și sindicatelor și a aplicării acestora”.