Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților scoate DDA-urile de la obligația folosirii e-Factura

178465 – 19052026 – Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților a adoptat un amendament transmis de Ministerul Finanțelor referitor la simplificarea regulilor de utilizare a sistemului RO e-Factura. Amendamentul se referă la exceptarea de la obligația utilizării e-Factura a persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și a institutelor și centrelor culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Principalele modificări propuse vizează:

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional;

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

De asemenea, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

Măsurile propuse permit, în același timp, păstrarea caracterului opțional al sistemului pentru persoanele care doresc să utilizeze RO e-Factura și mențin obiectivele de digitalizare, trasabilitate și combatere a evaziunii fiscale asumate prin reformele derulate de România.