Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România

178496 – 22052026 – Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat săptămâna trecută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior la Bruxelles.

Prin acest acord, România se poate împrumuta 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase, pentru investiții urgente în securitate și apărare. Pentru România, finanțarea ar trebui să acopere proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate.

România a semnat acordul la data de 12 mai 2026, în baza aprobării Memorandumului de către Guvern și de către Președintele României. Documentele originale semnate au fost transmise Comisiei Europene.

Acordul stabilește condițiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate și mecanismul prin care România va putea transmite cereri de plată. Prima tragere poate fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada de disponibilitate a împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

După intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeană va putea acorda României o prefinanțare de 15% din împrumut, respectiv aproximativ 2,5 miliarde euro. Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani.

Ministerul Finanțelor va gestiona fondurile acordate României prin SAFE, Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului, iar instituțiile beneficiare – MApN, MAI, SRI, STS, SIE, SPP, Ministerul Transporturilor și Administrația Națională a Penitenciarelor – vor implementa proiectele și achizițiile asumate prin Planul de investiții al României.

La nivel național, implementarea programului SAFE este reglementată prin OUG nr. 62 din 20 noiembrie 2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” prin consolidarea industriei europene de apărare.

Întregul proces de implementare a programului este coordonat de Grupul de lucru interinstituțional condus de șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

CSAT a aprobat, prin Hotărârea nr. 138/24.11.2025, Planul de investiții în industria de apărare a României și a reglementat cadrul în care se vor desfășura achizițiile SAFE.

În spațiul public există dezbateri referitoare la transparența achizițiilor și parteneriatelor pe care statul român vrea să le pună în practică prin intermediul acestui program.