COTAR atenționează ASF că Grawe România o ia pe urmele Astra, Carpatica, City Insurance și Euroins

178531 – 27052026 – După cele 4 mari falimente în domeniul asigurărilor, COTAR cere ASF să verifice dacă Grawe România se confruntă cu probleme de lichiditate. ”România nu-și permite haosul pe care l-ar putea crea un nou faliment pe piața polițelor de asigurare obligatorie RCA.

ASF ascunde sub preș un nou caz de tip City Insurance și Euroins – Grawe România”, acuză COTAR într-un comunicat de presă.

COTAR susține că ”Grawe nu achită despăgubirile conform legii, iar ASF cunoaște situația, exact cum știa și în cazul Euroins și City Insurance. Deși primește mii de reclamații anual împotriva acestei companii, ASF mimează supravegherea și sancționează doar formal, cu amenzi simbolice de 10.000 de euro – sume ridicole raportate la dimensiunea afacerilor și la prejudiciile produse consumatorilor”.

„Guvernul României și Parlamentul ar trebui să analizeze cu responsabilitate maximă activitatea vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu, cel care are în atribuții verificarea sectorului de asigurări. Noi am atras atenția, de nenumărate ori, asupra neregulilor din activitatea acestui vicepreședinte ASF și i-am cerut demiterea. Fiecare zi în care vicepreședintele ASF Sorin Mititelu rămâne în funcție, responsabil de piața asigurărilor, este un pericol pentru asigurații români și pentru unitățile reparatoare care nu își primesc banii, dar și pentru economia României, deoarece un nou faliment pe piața RCA va crea prejudicii grave, în contextul în care nici până astăzi nu s-a reușit efectuarea plății despăgubirilor pentru asigurații City Insurance și Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecție companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupție instituționalizată”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

”În ciuda faptului că prețul polițelor RCA a crescut cu aproximativ 25% după expirarea plafonării (1 iulie 2025), păgubiții continuă să fie prejudiciați prin neplata despăgubirilor. Instanțele dau dreptate reclamanților, dar ASF refuză să impună un plan de măsuri real companiei Grawe, exact cum a procedat și în cazurile Astra, Carpatica, City Insurance și Euroins.

Grawe bifează deja toți indicatorii de risc:

volum uriaș de reclamații;

pierderi repetate în instanță;

refuzul de a plăti daune conform legii;

lipsă de capitalizare și transfer de fonduri în afara țării;

protecție tacită din partea ASF”.”, se mai arată în comunicat.