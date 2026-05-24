Cristian Mungiu obține al doilea trofeu Palme d’Or din carieră cu filmul “Fjord”

Cristian Mungiu obține al doilea trofeu Palme d’Or din carieră cu filmul...

178510– 24052026 – Lungmetrajul “Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film. Este al doilea trofeu Palme d’Or pentru Mungiu, care triumfa la Cannes și în 2007, cu filmul “4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“.

Cristian Mungiu român este la primul său film în limba engleză, în timp ce actorul american de origine română Sebastian Stan joacă pentru prima dată într-un film românesc.

Cristian Mungiu își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (interpretat de Sebastian Stan și Renate Reinsve) se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități.

Lungmetrajul “Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, câştigase patru premii la Festivalul de la Cannes și înainte de începutul ceremoniei de decernare a principalelor trofee atribuite sâmbătă seară pe Croazetă.

Astfel, în ajunul galei, a primit prestigiosul premiu Francois Chalais. Premiul este decernat în fiecare an cu o seară înaintea ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și recompensează un film dedicat valorilor jurnalismului.

“Fjord” a mai fost recompensat cu prestigiosul premiu FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film), Premiul Juriului Ecumenic şi Prix de la Citoyenneté.

În mod similar, juriul Premiului Cetăţeniei (Prix de la Citoyenneté), unul dintre premiile secundare acordate în cadrul festivalului, a subliniat că acest lungmetraj, cu Renate Reinsve şi Sebastian Stan în rolurile principale, reuşeşte să “ne facă să trăim, din interior, certitudinile şi îndoielile unei familii care se confruntă cu o societate în care fiecare are propriile motive şi propriile convingeri”.

În ceea ce priveşte Premiul Ecumenic, juraţii au precizat că filmul lui Cristian Mungiu, centrat pe o familie ultraconservatoare şi religioasă de origine română care se stabileşte în Norvegia, reprezintă “un avertisment puternic” asupra riscurilor “derivelor ideologice”.