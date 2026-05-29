CSAT convocat de urgență

Rușii au lovit din nou. De această dată o dronă a distrus un apartament și a rănit două persoane la Galați

178557 – 29052026 – În dimineața zilei de 29 mai 2026, o dronă de tip rusesc, cu încărcătură explozibilă, a pătruns în spațiul aerian al României, prăbișindu-se pe un bloc din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane. Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol.

După ce radarele Armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.

IGSU a anunțat că în urma prăbușirii dronei a avut loc o explozie urmată de incendiu într-un apartament situat la etajul 10. Două persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, acestea având răni ușoare.

La fața locului au intervenit echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, SRI și Poliția Română.

Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat.

MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI au rămas la fața locului și continuă verificările.

Președintele Nicușor Dan a anunțat convocarea CSAT astăzi, la ora 11:00, pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

”Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură, la nivel național, aliat și internațional.

Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, arată președintele României, într-un mesaj transmis în această dimineață.

”Răspunsul României este ferm și pe mai multe paliere. Am dispus și am angajat următoarele măsuri, parte dintre ele deja realizate:

Informarea aliaților – Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare Aliate este în desfășurare în timp real. Capabilități antidrone Aliate suplimentare – România a solicitat formal ca Aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU – România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă.

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de Informații au fost mobilizate. Alături de autoritățile locale gălățene, gestionează la fața locului consecințele incidentului. A fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei și au fost dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor în vederea identificării precise a tipului de armament și a traiectoriei. Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă.

România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.

Sprijinul României pentru Ucraina – politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene – rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă”, se mai arată în mesajul președintelui României.