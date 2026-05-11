Datele ”aruncate” neglijent – risc de securitate

În lumea atacurilor cibernetice, nu doar sistemele digitale sunt vizate. Informațiile eliminate necorespunzător, fie că vorbim despre documente printate, hard disk-uri vechi sau fișiere șterse fără măsuri de siguranță, pot deveni o mină de aur pentru atacatori.

Facturi, note scrise de mână, USB-uri sau echipamente IT scoase din uz pot conține date personale, parole sau informații confidențiale care, odată recuperate, pot fi exploatate în scopuri frauduloase.

DNSC ne învață cum să ne protejăm:

Distruge complet documentele sensibile.

Șterge fișierele digitale și resetează dispozitivele înainte de eliminare.

Nu lăsa materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului.

Datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit. Asigură-te că nu oferi involuntar acces la informații critice.