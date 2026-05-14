De la ”Laptele și cornul” la „Lapte și Carte”, un program care aduce stabilitate în școli

178433 – 14052026 – Comisia pentru învățământ, alături de Asociația Patronală Română din Industria Laptelui (APRIL), de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) și de partenerul media Edupedu.ro, cu sprijinul Portant Public Affairs, au organizat dezbaterea „Lapte și Carte”, dedicată lansării studiului IRES despre Programul pentru Școli.

În contextul prezentării datelor primului studiu național elaborat Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) despre Programul pentru Școli, cunoscut sub denumirea de „Laptele și cornul”, conform cărora peste 80% dintre părinți apreciază programul ca util sau foarte util, iar peste 85% vor ca acesta să continue, participanții la dezbatere au discutat despre principalele provocări și posibile soluții legate de continuarea și implementarea programului.

”Un program de acest tip, cunoscut de toată lumea drept «Laptele și cornul», redenumit apoi „Programul pentru Școli” este în primul rând o dovadă de stabilitate. Una dintre problemele mari ale educației este instabilitatea – foarte greu vedem un program, o măsură sau chiar legislația care să rămână stabilă pentru 25 de ani, iar acest lucru este de apreciat”, a declarat Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților.

La dezbatere au luat parte senatorul Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ, știință și inovare a Senatului României, Tánczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al agriculturii, Luciana Antoci, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Sorin Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Vasile Dîncu, membru al Parlamentului European, reprezentanți ai APIA, reprezentanți ai consiliilor județene, directori de școli și inspectori școlari din județele Cluj, Călărași, Ilfov, Giurgiu și Caraș-Severin, reprezentanți ai Uniunii Elevilor, reprezentanți ai federațiilor de părinți, World Vision România, precum și procesatori de lapte și produse lactate implicați în implementarea Programului pentru Școli, alături de membri ai comisiilor pentru Învățământ din Camera Deputaților și Senat.

„Programul pentru școli este unul dintre cele mai îndrăgite programe publice la nivel național și unul cunoscut de toți părinții. Are, desigur, zone care pot fi îmbunătățite, dar tocmai de aceea trebuie continuat, indiferent de constrângerile bugetare. Este nevoie ca specialiștii să îl facă mai eficient, mai accesibil pentru producătorii și procesatorii locali și mai bine adaptat realităților din piață”, a afirmat Tanczos Barna.

Toți cei prezenți au fost de acord cu importanța programului ca instrument pentru combaterea abandonului școlar, lucru care reiese și din rezultatele studiului: aproximativ 7 din 10 părinți cred că programul îi aduce pe copii mai aproape de școală și poate reduce abandonul școlar – mai ales în comunitățile vulnerabile. De asemenea, 40% dintre părinți consideră că programul influențează pozitiv prezența la școală, iar 39% cred că are un efect pozitiv asupra performanței școlare. Obiceiurile alimentare ale copiilor încep să se schimbe. Programul funcționează și ca instrument de echitate: în pauza mare, acolo unde diferențele dintre copii se văd cel mai bine, programul reușește să le estompeze.

„Pentru noi, Programul pentru școli este mai mult decât o activitate economică: este un angajament pe care îl susținem de aproape 25 de ani. Prin fiecare produs lactat din lapte românesc livrat copiilor, programul sprijină sănătatea elevilor, fermierii și procesatorii români, dar și întreaga industrie alimentară românească”, a declarat Dorin Cojocaru, președintele APRIL.