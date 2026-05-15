 Defibrilatoare publice. Un trecător fără pregătire medicală poate salva o viață în primele 3 minute după un stop cardiac

178447 – 15052026 – In Romania, mii de oameni sufera anual un stop cardio-respirator in afara spitalului — pe strada, la birou, intr-un mall. Fara defibrilare rapida, sansele de supravietuire scad cu aproximativ 10% pentru fiecare minut care trece, iar majoritatea cazurilor se incheie cu deces inainte de sosirea ambulantei. Din 13 mai, intervalul acela critic capata o sansa in plus: Crucea Rosie Romana si NEPI Rockcastle au inceput instalarea a 22 de defibrilatoare externe semi-automate in spatii publice din 18 orase din tara.

Prima unitate a fost montata in 13 mai 2026 la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din Bucuresti. Pana pe 22 mai, alte 21 de aparate vor fi puse in functiune in inca 17 localitati, inclusiv Galati si Braila. Partea tehnica a proiectului — echipamentele, instalarea si garantia lor — revine companiei Cartomed.

Cifrele explica de ce conteaza viteza. Folosit in primele 3-5 minute de la stop cardiac, un defibrilator poate ridica rata de supravietuire pana la 70%. Fara el, supravietuirea coboara, in medie, sub 10%. Diferenta tine, practic, doar de prezenta unui aparat functional in apropiere si de un om dispus sa apese butonul.

Echipamentele alese — modelul Rescue Sam, fabricat in Italia de Progetti — pot fi folosite de oricine, nu doar de personal medical. Aparatul vorbeste cu utilizatorul in limba romana si ii spune, pas cu pas, ce sa faca. Analiza ritmului cardiac se face automat: dispozitivul refuza sa descarce socul daca acesta nu este necesar, deci un trecator nu are cum sa provoace un rau din greseala. Sunt trei pasi: pornesti aparatul, aplici electrozii pe pieptul victimei, apoi apesi butonul de descarcare atunci cand aparatul cere asta.

Un defibrilator public are sens doar daca functioneaza in momentul in care cineva are nevoie de el. Aparatele instalate isi verifica singure bateria si componentele electronice — zilnic, saptamanal si lunar — iar un LED pe panoul frontal arata daca echipamentul este pregatit. Cartomed este avizata ANMDMR sa se ocupe la nevoie de verificari periodice, inlocuirea electrozilor si a bateriilor pe toata durata proiectului, astfel incat niciunul dintre cele 22 de aparate sa nu fie scos din uz cand conteaza.

Partajează asta:

Tweet

