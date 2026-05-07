Deocamdată doar speculații

178378 – 07052026 – La două zile de la căderea Guvernului Bolojan, partidele nu au nicio soluție în ceea ce privește viitoarea guvernare. Nimeni nu se asociază cu nimeni, iar în spațiul public apar doar speculații privind eventuale formule de guvernare. Se vorbește despre guverne minoritare sau despre refacerea coaliției care acum nu mai este numită ”pro-europeană”, ci ”pro-occidentală”. Dinspre USR este împinsă sintagma ”partida reformistă”, în încercarea de a consolida USR și PNL ca un tot unitar, desi fac parte din familii politice europene diferite.

Numai că lucrurile nu stau chiar așa în niciuna dintre formațiuni.

În USR există temerea că dacă Dominic Fritz va pierde procesul cu ANI de la Înalta Curte, și implicit mandatele de primar și de președinte de partid, formațiunea să fie preluată de Ilie Bolojan. Fruntașii USR nu sunt însă împăcați cu această variant, pentru că ar putea însemna ”topirea” USR în PNL, fără posibilitatea de a revendica funcții politice sau administrative.

Nici la PNL, lucrurile nu stau chiar așa cum spune Ilie Bolojan în ceea ce privește trecerea în opoziție. El spune că în partid există o majoritate care vrea acest lucru, dar în realitate liderii de filiale sunt pentru revenirea la guvernare și interpretează pozitia lui Bolojan ca tertip de negociere. De altfel, liberalii nu văd cu ochi buni insistența cu care USR vrea să îi mențină în afara guvernării, considerând că USR vrea să-și facă doar propria strategie electorală pentru viitoarele alegeri. În PNL există și varianta ca, în cele din urmă, pentru a-i asigura lui Ilie Bolojan o ieșire elegantă să se recurgă la un sondaj intern pentru rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Aici ar urma să fie întrebați toți aleșii locali, după modelul PSD.

În cursul zilei de miercuri s-au tot vehiculat întâlniri informale la Cotroceni, dar niciun politician nu a confirmat oficial.

Surse politice susțin că dacă nu se va ajunge la refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități, președintele Nicușor Dan ar avea două variante de premier tehnocrat, ceea ce nu convine niciunei formațiuni, dar va determina Parlamentul să înțeleagă că următorul pas sunt alegerile anticipate. Asta chiar dacă președintele a spus inițial că le exclude. Niciun parlamentar, nici cei de la AUR nu doresc alegeri anticipate pentru că și-ar pierde privilegiile și nu au nicio garanție că vor mai fi pe liste pentru viitorul Legislativ.

Chiar dacă PNL și USR au spus public că există varianta anticipatelor, realitatea din sondaje nu este încurajatoare, ambele formațiuni fiind în scădere. Opinia publică se va răzbuna pe partidele ”pro-occidentale” din cauza măsurilor dure de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Există varianta ca AUR să facă singur guvernul, de aceea președintele Dan exclude varianta anticipatelor.