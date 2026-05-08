178392 – 08052026 – În anul 2026 se împlinesc 160 de ani de la sosirea în România a Regelui Carol I al României, de la întemeierea Dinastiei și de la promulgarea Constituției din 1866.

În acest context, Romfilatelia și Poșta Română se alătură aniversărilor regale, printr-o emisiune filatelică cu tematica Dinastia Regală a României. Evenimente.

Emisiunea, alcătuită din patru timbre, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, un set de patru cărți poștale maxime și o mapă filatelică cu produse speciale în tiraj limitat, va intra în circulație vineri, 08 mai 2026.

Moștenirea celor patru suverani constituie fundamentul identității noastre moderne. Sub domnia lui Carol I au fost câștigate Independența de Stat și prestigiul internațional al țării, au fost așezate temeliile constituționale și instituționale ale României moderne, devenită Regat.

Succesorul său, Regele Ferdinand I, a desăvârșit idealul unității naționale prin actul de la 1918 și a consolidat statul prin reforme esențiale, precum votul universal și reforma agrară.

Evoluția României a continuat sub Regele Carol al II-lea, perioadă marcată de dezvoltare economică fără precedent și afirmare culturală care a transformat Bucureștiul în centrul simbolic al Europei de Est.

În anii sumbri ai celui de al Doilea Război Mondial, Regele Mihai I a acționat, când nimeni nu a avut tăria sa o facă, decisiv, la 23 august 1944, contribuind la salvarea statalității și la limitarea consecințelor conflictului.

Exilat, Regele Mihai a rămas vocea demnității poporului său în fața opresiunii comuniste, devenind după 1990 simbolul reconcilierii naționale și principalul garant al drumului României către NATO și Uniunea Europeană.

Centralitatea acestei istorii este celebrată în fiecare an la data de 10 Mai, zi cu o întreită semnificație: venirea Regelui Carol I, Independența și Proclamarea Regatului. Momentul de apogeu al acestor sărbătoriri este marcat în fiecare an prin evenimentul Garden Party de la Palatul Elisabeta, unde mii de români se reunesc pentru a onora tradiția și continuitatea.

La împlinirea acestui arc peste timp de 160 de ani, misiunea este purtată mai departe cu responsabilitate de Majestatea Sa Custodele Coroanei, care continuă rânduiala serviciului public prin acțiuni ce întăresc prestigiul țării.

Activitatea actuală a Familiei Regale se traduce printr-un efort monumental de reprezentare și solidaritate, cuplul regal susținând peste 18.500 de angajamente publice, întâlniri cu șefi de stat și vizite oficiale în străinătate.

Diplomația regală a fost marcată de momente istorice, precum reluarea Recepției anuale a Corpului Diplomatic în Sala Tronului și ceremonii de decorare pentru personalități și instituții. Recunoașterea internațională a Majestății Sale este dublată de o profundă legătură cu mediul academic și cultural, fiind Membru de Onoare al Academiei Republicii Moldova și Doctor Honoris Causa al mai multor universități de prestigiu. Implicarea Familiei Regale se manifestă astăzi și prin cele 46 de înalte patronaje.

După 160 de ani, Familia Regală rămâne un reper de stabilitate și o expresie a continuității istorice a statului român.

Pe unul din timbrele cu valoarea nominală de 16 lei este reprodusă fotografia ce-i înfățișează pe Regele Ferdinand Întregitorul și pe Regina Maria, la sfârșitul Primului Război Mondial și în preajma Marii Uniri de la 1918.

Pe unul din timbrele cu valoarea nominală de 6 lei sunt reprezentați Regele Carol al II-lea și Regina-Mamă Elena, fotografiați înaintea căsătoriei lor din martie 1921.

Al doilea timbru cu valoarea nominală de 6 lei ilustrează Nunta Regelui Mihai I cu Regina Ana la Atena, fotografie datată 10 iunie 1948.

În al doilea timbru cu valoarea nominală de 16 lei sunt redați Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, în ziua nunții lor, 21 septembrie 1996, la Lausanne, în Elveția.

Colița emisiunii redă Actul de Proclamare a Regatului, în fotografie fiind reprezentați Regele Carol I și Regina Elisabeta în anul încoronării ca suverani ai Regatului României, 1881.

Pe plicul „prima zi” este redată „Ceremonia de Încoronare a Regelui Carol I, 10 mai 1881”.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 08 Mai a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/