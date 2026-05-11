Discuții cu Ucraina despre introducerea componentei naționale în MLM

178405 – 11052026 – Ministrul Economiei, Irineu Darău, a scris pe Facebook despre recenta vizită pe care a făcut-o în Ucraina, temele discutate, precum și despre consolidarea parteneriatului digital cu Ucraina. La Ministerul Transformării Digitale din Ucraina, oficialul român a discutat despre proiecte comune referitoare la AI & Statul Agentic, specialiștii ucraineni prezentând propriile soluții, inclusiv Diia AI și conceptul unui model lingvistic național de mari dimensiuni.

De asemenea, s-a discutat despre protecția împotriva atacurilor cibernetice și despre dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră și despre GovTech & Educație, care are în vedere formarea unei noi generații de specialiști în transformare digitală.