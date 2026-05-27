Discuții româno-austriece la Marea Neagră despre securitatea frontierelor UE și combaterea migrației ilegale

178530 – 27052026 – Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, s-a aflat marți într-o vizită oficială în România, unde a avut discuții cu omologul său român, Cătălin Predoiu, pe tema securității frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterii migrației ilegale.

Cei doi oficiali au susținut o conferință de presă în portul Constanța, după un exercițiu demonstrativ privind combaterea infracționalității transfrontaliere în largul Mării Negre organizat de structurile Ministerului Afacerilor Interne și partenerii instituționali la bordul navei de supraveghere „Ștefan cel Mare” a Gărzii de Coastă Române.

Predoiu a subliniat importanța cooperării dintre România și Austria în actualul context regional și european, marcat de efectele războiului din Ucraina, presiunea migrației ilegale și amenințările hibride. În acest context, ministrul român de Interne a anunțat aprofundarea cooperării polițienești dintre cele două state și intensificarea schimbului de informații operative.

În cadrul conferinței de presă din Portul Constanța, ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a înmânat omologului său, Cătălin Predoiu, documentele pentru un koson din aur dacic, recuperat în urma cooperării forțelor polițienești ale celor două țări.