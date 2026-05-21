DNSC: URL-ul rămâne unul dintre cele mai importante indicii de verificare a autenticității siteurilor

DNSC: URL-ul rămâne unul dintre cele mai importante indicii de verificare a...

178487 – 21052026 – Atacatorii creează frecvent site-uri false care imită aproape perfect platforme oficiale, magazine online, servicii bancare sau instituții cunoscute. De multe ori, diferențele sunt greu de observat la prima vedere, iar utilizatorii sunt convinși să introducă date personale, parole sau informații bancare direct pe pagini frauduloase.

DNSC reamintește că doar câteva secunde acordate verificării adresei web pot face diferența:

verificați atent domeniul site-ului și eventualele litere sau caractere suspecte

evitați accesarea link-urilor primite prin SMS, e-mail sau reclame dubioase

accesați platformele importante doar din surse oficiale sau tastând manual adresa în browser

verificați existența conexiunii securizate și autenticitatea paginii

nu introduceți date sensibile dacă site-ul generează presiune, urgență sau mesaje alarmiste.

Pentru protecție suplimentară, instalează extensia DNSC Blacklist Protection, un scut care avertizează în timp real când accesați domenii periculoase sau frauduloase.

Site-urile false pot arăta identic cu cele reale. URL-ul rămâne unul dintre cele mai importante indicii de verificare a autenticității.