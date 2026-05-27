Doi tineri din Buzău au fost premiaţi de National Geographic pentru un proiect ecologic

178536 – 27052026 – Doi tineri din Buzău au fost premiaţi de Național Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câştigatoare doar 15 proiecte.

Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa a X-a la Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hasdeu din Buzău. Tinerii sunt și olimpici și, de acum, singurii din Europa premiați la ediția din acest an a concursului organizat de Național Geographic. Tinerii români s-au înscris la categoria dedicată calității aerului, cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicatori naturali. Metoda de a citi cu ajutorul unei lupe semnele naturii a fost implementată deja în 20 de țări.

Carla Gheorghe – premiată de Național Geographic: Lichenii, întrucât se hrănesc direct din atmosferă, absorb toți poluanții și organismul lor este afectat de acești poluanți și de aceea am ales lichenii.

Rareş Gheorghe – premiat de Național Geographic: Am lansat o pagină de Instagram și am strâns mai mulți voluntari. Am organizat sesiuni de instruire prin care îi instruiam cum să facă poze la licheni, cum să îi identifice.

Pentru ca voluntarii să poată aduna datele de pe teren, cei doi frați au făcut mai întâi un ghid cu 21 de specii de licheni. După ce au strâns informații și poze, tinerii au făcut o hartă cu poluarea din România. Însă munca lor nu se oprește aici.

Carla Gheorghe– premiată de Național Geographic: Vrem să implementăm niște panouri cu mușchi, care absorb la fel ca lichenii poluanții în zonele poluate.

Rareş Gheorghe – premiat de Național Geographic: Panoul cu mușchi ar avea o structură dreptunghiulară, ar fi ca niște rafturi cu ghivece, doar că ar fi direct niște mușchi prinși de un panou. Ne dorim să instalăm și cu ajutorul primăriei, de exemplu în parc sau mai ales în intersecțiile foarte populate.

Competiția continuă online. Până la finalul lunii iulie, proiectul românesc poate fi votat pentru premiul de popularitate Peoples Choice Award. Sursa: tvrinfo