eJobs.: Crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă

178548 – 28052026 – Cu o medie lunară de 1,1 milioane de aplicări, 2026 înregistrează, până acum, cifre record în ceea ce privește eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă. De la începutul anului și până acum, a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat în platformă. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie – mai 2025 este de 13%. „Această efervescență în rândul candidaților vine într-un moment de recalibrare a pieței, când vedem o activare a eforturilor de angajare pe aproape toate categoriile profesionale, cu un element comun în ceea ce privește prioritățile: stabilitatea financiară. Dincolo de cei 131.000 de utilizatori noi, a crescut și activitatea celor deja existență în platformă, generând un număr de peste 5,5 milioane de aplicări, de la începutul anului și până acum. Asta ne duce la o medie de 61,5 aplicări / job”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Chiar dacă, la nivel general, analizând aplicările, cei mai activi sunt candidații care au între 25 și 35 de ani, în ceea ce privește conturile nou create în platformă, cele mai multe aparțin candidaților foarte tineri, aflați la început de carieră sau chiar la prima angajare, care au între 18 și 24 de ani – 26% dintre candidații noi se află în această categorie de vârstă. 19,3% au între 25 și 35 de ani, 11,5% între 36 și 45 de ani, 9,2% peste 45 de ani și 5,7% mai puțin de 18 ani. „Vedem tot mai mulți candidați foarte tineri care se grăbesc să își înceapă viața profesională, care vor să se angajeze mai devreme decât se întâmpla în anii trecuți și să nu mai amâne acest moment până după finalizarea studiilor. Asta pentru că au înțeles că au nevoie să acumuleze experiență și să depășească rapid zona de entry level ce presupune competențe care, în anumite domenii, au fost deja transferate către inteligența artificială”, explică Bogdan Badea.

Cele mai multe aplicări s-au concentrat, ca în fiecare an, în sectoarele de volum. Retailul conduce detașat, fiind urmare de servicii, financiar / bancar, call – center / BPO, industria alimentară și turism. O tendință nouă observată în 2026 este creșterea interesului pentru sectorul de Construcții și Energie, unde pachetele salariale au devenit foarte competitive, atrăgând inclusiv candidați din alte domenii, dispuși să se recalifice.

Domeniile în care au experiență sau în care lucrează în prezent cei mai mulți dintre candidații noi sunt achiziții, vânzări, alimentație / HoReCa, administrativ / logistică și producție. Aproape o treime sunt absolvenți de liceu sau școală vocațională, 13% au studii superioare, 8,5% sunt studenți, iar 4,4% au studii postuniversitare absolvite.

Cei mai mulți caută joburi full-time în orașe precum București, Cluj – Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Ilfov și Constanța. Peste 700.000 dintre aplicări au mers și către locurile de muncă part-time, în timp ce joburile remote au înregistrat, pentru prima oară în ultimii ani, o scădere în preferințele candidaților. „Dacă din 2020 încoace am văzut o rată constantă de între 12% și 15% a aplicărilor pentru locurile de muncă remote, acum a ajuns la 9,8%. Asta pentru că angajatorii au transmis semnale clare în piață că vor să readucă oamenii la birouri, iar candidații aplică în consecință. În plus, se simt mai siguri pe un loc de muncă unde interacționează zilnic cu echipa și managerul”, declară Bogdan Badea. Tot în scădere se află și aplicările pentru străinătate, care în aceste prime 5 luni ale anului au cumulat doar 0,8% din numărul total de aplicări.

Luna care a marcat cei mai mulți candidați noi, care și-au făcut CV pe eJobs.ro, a fost ianuarie, cu aproape 33.000 de conturi noi.