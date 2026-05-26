Exercițiu multinațional la Poarta Focșanilor

178524– 26052026 – În perioada 25 – 27 iunie 2026, în România se desfășoară exercițiul multinațional NOBLE BLUEPRINT 2026 (NOBL26), activitate de instruire organizată sub coordonarea Comandamentului Întrunit Aliat de la Napoli (Joint Force Command Naples – JFC Naples), în cooperare cu Comandamentul Forțelor Întrunite.

Exercițiul vizează antrenarea și validarea unor secvențe specifice din Planul Regional de Obstacole – Sud-Est (Regional Barrier Plan – South East – RBP-SE), prin sincronizarea și coordonarea activităților de planificare operațională și tactică într-un context aliat și multinațional.

Vor avea loc sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate și contramobilitate, coordonarea acțiunilor între structurile participante, precum și recunoașteri în teren desfășurate în zona Porții Focșanilor.

Poarta Focșanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe Flancul Estic al NATO, având un rol esențial în asigurarea mobilității forțelor aliate și în consolidarea capacității de reacție și apărare în regiunea Mării Negre.

Exercițiul NOBLE BLUEPRINT 2026 urmărește creșterea capacității de cooperare dintre structurile participante, perfecționarea proceselor de planificare și coordonare multinațională, precum și consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.