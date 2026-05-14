Exercițiul NATO cu asistență AI

178434 – 14052026 – România a participat, în perioada 28 aprilie – 13 mai 2026, la exercițiul NATO STEADFAST DETERRENCE 2026 (STDC26), desfășurat la Joint Warfare Centre (JWC) din Stavanger, Norvegia.

Aflat la cea de-a treia ediție, STDC26 reprezintă principalul exercițiu NATO de descurajare și apărare colectivă la nivel strategic și operațional, organizat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE și coordonat de Joint Warfare Centre.

Obiectivele principale ale STDC26 au vizat instruirea și evaluarea SHAPE în calitate de Comandament strategic de luptă al NATO, precum și testarea interoperabilității, a proceselor de planificare și a coordonării dintre comandamentelele NATO și componentele întrunite din toate domeniile operaționale. Exercițiul a contribuit, totodată, la testarea planurilor integrate de apărare ale Alianței, în contextul Conceptului pentru Descurajarea și Apărarea Spațiului Euro-Atlantic (DDA), cu accent pe regiunea Arctică și High North.

Ediția din acest an a exercițiului a inclus, în premieră, testarea unor noi concepte NATO de instruire și ducere a războiului asistate de inteligență artificială, în cadrul inițiativei „Audacious Training”, dezvoltate de Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) și Comandamentul Aliat pentru Operații (ACO), în vederea creșterii realismului și adaptabilității instruirii strategice a Alianței.

Delegația României a fost formată din reprezentanți ai structurilor din domeniul apărării și ai Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență. Participarea românească la STDC26 a vizat integrarea într-o structură de răspuns de nivel strategic dedicată coordonării reacției în situații de criză.

Exercițiul a contribuit la dezvoltarea interoperabilității, la testarea procedurilor operaționale și la consolidarea cooperării între aliați oferind, totodată, un cadru relevant pentru integrarea dimensiunii rezilienței și a cooperării civil-militare în procesele NATO de planificare și răspuns strategic.

Prin participarea la STDC26, România și-a reafirmat angajamentul față de obiectivele NATO și contribuția activă la consolidarea posturii de descurajare și apărare colectivă a Alianței. – sursa MApN