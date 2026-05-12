Experții din MApN, responsabili pentru selectarea ofertelor din cadrul Programului SAFE

178414 – 12052026 – Ministerul Apărării Naționale vine cu noi precizări privind stadiul derulării proiectelor din cadrul Programului SAFE.

Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt în derulare, comisiile de evaluare nominalizate și experții cooptați din cadrul structurilor MApN având deplina responsabilitate a derulării acestora, funcționând independent și acționând în mod imparțial și obiectiv, cu respectarea prevederilor legale incidente în domeniul achizițiilor publice, se arată într-un comunicat al ministerului.

După primirea aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAȚ) și a aprobării prealabile a Parlamentului României, Direcția Generală pentru Armamente, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025 cu modificările și completările ulterioare, a transmis operatorilor economici aprobați de CSAȚ pentru fiecare proiect SAFE, invitațiile de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

MApN nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase pentru instituție prin raportare la prevederile documentației de atribuire aprobate și care contravin principiului eficienței utilizării fondurilor publice.