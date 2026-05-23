178503– 23052026 – Poșta Română și Romfilatelia introduc în circulație în data de 24 mai 2026 o emisiune filatelică compusă din patru mărci poștale, o coliță filatelică, două plicuri „prima zi” și o mapă specială cu produse în tiraj limitat, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

Sub titlul generic Expoziția filatelică mondială Boston 2026. România celebrează 250 de ani de independență a SUA , emisiunea va fi lansată în data de 24 mai la Expoziția Filatelică Mondială Boston 2026. Cel mai mare show filatelic din lume, al anului în curs, patronat de Federația Internațională de Filatelie se înscrie ca fiind cea de-a 12-a Expoziție Internațională Filatelică din SUA.

Boston, orașul gazdă, este un reper istoric al Independenței SUA, primele confruntări armate dintre coloniștii americani și trupele britanice având loc în vecinătatea sa la 19 aprilie 1775.

Actul de naștere al SUA ca stat independent, istorica Declarație de Independență, a fost semnat la 4 iulie 1776 de delegații din 13 colonii britanice. Printre cele 56 de semnături se numără și cele ale doi viitori președinți: John Adams și Thomas Jefferson.

Cele 13 colonii au fost: Delaware, Pennsylvania, Massachusets, New Hampshire, Rhode Island, New York, Georgia, Virginia, Carolina de Nord, Carolina de Sud, New Jersey, Connecticut, Maryland.

La baza Declarației a stat un concept definit ca dreptul la revoluție formulat astfel: „…atunci când orice formă de Guvernare devine distructivă…este dreptul poporului de a modifica sau elimina”.

Războiul de Independență, început în anul 1775, s-a încheiat în 1783, când noul stat s-a consolidat ca o republică federală. Noua republică și-a extins teritoriile spre vest, trecând printr-un Război Civil (1861 – 1865), având ca obiectiv abolirea sclaviei.

SUA, cu puternicele sale tradiții spirituale europene, s-a străduit să-și dezvolte propria identitate, adoptând totodată o Constituție, model de referință pentru conceptul de democrație reală, promovată și păstrată într-un stat modern.

România și SUA au stabilit relații diplomatice la 14 iunie 1880, cu un an înainte de proclamarea Regatului România.

SUA se numără printre primele țări care au recunoscut Independența României, câștigată ca urmare a Războiului din 1877.

Păstrând cele mai bune relații cu SUA, oficialitățile române prezente la acest eveniment aniversar al Declarației de Indpendență, vor avea alături ca un simbol omagial și sosirea în Newport și mai apoi, a navei-velier Bricul „Mircea”, care va contabiliza al patrulea marș transatlantic (prima prezență a navei-școală în SUA a fost înregistrată în urmă cu cinzeci de ani, cu ocazia bicentenarului Declarației de Indpendență).

Dorim poporului american ca acest sfert de mileniu sărbătorit în acest an să se înscrie într-un climat de pace și concordie, ca un prilej de revenire la normalitate socială și prosperitate.

Timbrele poștale reproduc picturi cu subiecte legate de Războiul de Independență al SUA și personalitățile implicate.

Timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei ilustrează o scenă din Bătălia de la Cowpens.

Timbrul cu valoarea nominală de 10 lei redă un grup cu generalul Lafayette participând la Revoluția Franceză și la Războiul de Independență al SUA (eroul celor două lumi).

Timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei prezintă o scenă din Bătălia de la Saratoga, importantă pentru victoria împotriva englezilor și unirea cu trupele franceze.

Timbrul cu valoarea nominală de 27 lei ilustrează o scenă din „Războiul Franco-Indian” dintre coloniile britanice.

Colița dantelată a emisiunii, cu valoarea nominală de 32 lei, machetată în manieră inedită, de plic de corespondență, redă detalii din timbrul emisiunii filatelice „Uniți vom învinge”, machetată de regretatul artist plastic Octavian Ion Penda în anul 2002.

Timbrul emisiunii „Uniți vom învinge”, redat și în colița emisiunii din acest an, celebrează valorile unității și solidarității între națiuni, prezintă simboluri puternice: pe un timbru se află Statuia Libertății cu steagul american, iar pe altul este reprezentat simbolul românesc „Poarta Sărutului” de Constantin Brâncuși, împreună cu tricolorul românesc.

Pe cele două plicuri „prima zi” sunt redate portretele lui Benjamin Franklin și Thomas Jefferson, alături de două scene din Sala semnării Declarației de Independență și, respectiv cea a Bătăliei de la Concord.

Emisiunea este disponibilă de duminică, 24 Mai a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/