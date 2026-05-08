Facem și noi niște alegeri?

178391 – 08052026 – La aproape 5 luni de la vacantarea postului de primar al Sectorului 6, nimeni nu vorbește depsre organizarea alegerilor, desi după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte scena politică a devenit efervescentă când a fost vorba de postul de primar general al Capitalei.

Ceea ce atunci era urgent și ilegal, acum nu mai îngrijorează pe nimeni. Nici măcar pe liderii USR, care erau cei mai vocalu și cereau respectarea cu structețe a legii.

Potrivit legii (Codul Administrativ, OUG 57/2019), în cazul demisiei unui primar, alegerile locale parțiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la data la care vacantarea postului. Acum, Primăria Sectorului 6 este condusă, interimar, de un viceprimar ales pe listele PNL. Motivul principal pentru care nimeni nu vorbește despre alegeri pentru Primăria Sectorului 6 este legat de scăderea drastică în sondaje, atât a USR, cât și a PNL, la nivelul Capitalei, deci, implicit, și în acest sector.