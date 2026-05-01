Forumul Internațional al Coeziunii

178341 – 01052026 – Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, a participat miercuri, 29 aprilie, la cel de-al II-lea Forum Internațional al Coeziunii, desfășurat la Kiev.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de stat și autorități locale din Ucraina, parteneri internaționali, experți și membri ai societății civile, care au discutat teme esențiale precum reconstrucția, implementarea proiectelor internaționale și consolidarea cooperării.

În intervenția susținută în cadrul panelului „Baza legislativă a rezilienței și coeziunii Ucrainei – de la politica națională la viitorul european”, Nicolae-Miroslav Petrețchi a salutat eforturile Ucrainei de consolidare a coeziunii sociale, chiar și în actualul context, precum și mobilizarea întregii societăți în jurul proiectului național. Acesta a subliniat că o coeziune solidă reprezintă o condiție esențială pentru reziliență, reconstrucție, apropierea de Europa și integrarea europeană.

Totodată, Nicolae-Miroslav Petrețchi a evidențiat faptul că similitudinile regionale dintre România și Ucraina conferă modelului românesc de coeziune o relevanță deosebită, acesta fiind actual și util. ”România transmite deja, prin multiple instrumente și domenii de cooperare, experiența sa de tranziție și integrare europeană”, a completat acesta.

În acest context, deputatul a amintit vizita recentă în România a unei delegații a Radei Supreme, alcătuită în principal din membri ai Grupului de prietenie cu România. Cu acel prilej, au fost facilitate întâlniri cu parlamentari români, reprezentanți ai unor ministere și ai altor instituții relevante, toate având ca obiectiv prioritar transferul de expertiză în domeniul integrării europene. În opinia sa, astfel, parlamentele celor două state contribuie deja la operaționalizarea Declarației privind Parteneriatul Strategic, semnată în luna martie, de președinții Nicușor Dan și Volodîmîr Zelenski, transformând-o dintr-un document politic într-un instrument concret de cooperare bilaterală. ”În acest proces, cooperarea interparlamentară devine un mecanism esențial pentru apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană”, a declarat reprezentantul minorității ucrainene în Camera Deputaților.

În cadrul intervenției sale, Nicolae-Miroslav Petrețchi a formulat aprecieri privind rolul parlamentului în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în definirea politicii de coeziune, subliniind că aderarea la UE nu este doar un proces tehnic, ci unul profund democratic, în care parlamentul național are rolul de garant al legitimității.

”În etapa de aderare, parlamentul oferă cadrul necesar dezbaterii clusterelor de negociere și sprijină reformele structurale prin transparență și susținere politică. Ulterior aderării, acesta își asumă un rol central în definirea strategică a politicii de coeziune, care depășește simpla absorbție de fonduri și vizează investiții menite să reducă disparitățile regionale. Parlamentul național acționează ca o punte între viziunea europeană și realitățile locale, iar transpunerea eficientă a directivelor europene reprezintă un test esențial al funcționării sale. De asemenea, asigură direcționarea fondurilor către nevoile reale ale regiunilor și promovează protejarea valorilor naționale, contribuind la consolidarea identității în cadrul spațiului european.”

Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina a subliniat că exercitarea riguroasă a acestor atribuții contribuie direct la creșterea rezilienței statului, iar în acest sens Rada Supremă are potențialul de a deveni un pilon central în transformarea Ucrainei într-un stat membru rezilient și prosper al Uniunii Europene.

Totodată, a prezentat principalele caracteristici ale modelului românesc de coeziune socială, bazat pe instituții solide, politici incluzive, integrarea infrastructurii și armonizarea cu rețelele europene, diversificare energetică și transformare digitală.

Deputatul a mai evidențiat faptul că estul României se dezvoltă ca un important hub de transport, consolidând conexiunile cu statele vecine și urmând să joace un rol strategic în procesul de reconstrucție a Ucrainei. În acest context, a menționat proiectele de infrastructură aflate în derulare sau planificate, inclusiv construirea unui nou pod peste Tisa, dezvoltarea unui drum expres până la granița cu Ucraina și a unui tronson pe teritoriul ucrainean în cadrul programului SAFE, deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei și lansarea unei conexiuni feroviare directe Kiev – București – Varna.

De asemenea, a reiterat sprijinul constant al României pentru Ucraina la nivel european, atât în cadrul politicii de sancțiuni a Uniunii Europene împotriva Rusiei, cât și în susținerea inițiativei privind înființarea unui tribunal internațional special.

În încheiere, Nicolae-Miroslav Petrețchi a subliniat că Ucraina beneficiază deja de o rețea solidă de parteneri și prieteni externi, dispuși să ofere un transfer constant de experiență, iar România este un astfel de partener. Această cooperare poate reprezenta un avantaj strategic important pentru depășirea etapelor dificile ale procesului de integrare europeană.