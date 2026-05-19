Furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice, obligați să emită facturile la cursul BNR

178466 – 19052026 – Un proiect de lege adoptat de Senat îi va obliga pe furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care încheie contracte în euro sau în altă monedă străină să emită facturile în lei la cursul de schimb valutar al BNR, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare.

„În cazul contractelor al căror preţ este exprimat în euro sau în altă monedă străină, furnizorii de reţele ori servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia să informeze utilizatorii finali, anterior încheierii contractului, că facturile vor fi emise în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Romaniei pentru ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare”, stipulează actul normativ.

Nerespectarea acestei obligaţii va constitui contravenţie, care se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM.

Senatul este primul for legislativ sesizat, iar Camera Deputaţilor este decizională.