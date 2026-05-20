Guvernanță digital la Spitalul din Bălăceanca

178475– 20052026 – La Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca a avut loc conferința de închidere a unui proiect de digitalizare finanțat prin fonduri din PNRR.

Prezent la eveniment, vicepreședintele CJ Ilfov Ștefan Rădulescu a precizat că investiția a fost de 4,4 milioane de lei, bani europeni, dar că a avut și o component de sprijine din partea consiliului județean. Ștefan Rădulescu: ”Această inițiativă, la fel ca cele implementate în restul spitalelor ilfovene și alături de achiziția de echipamente, reprezintă un pas important către un sistem medical modern, eficient și conectat la nevoile oamenilor.

Digitalizarea înseamnă, în primul rând, beneficii directe pentru pacienți. Timpul de așteptare se reduce, iar informațiile medicale devin disponibile instant pentru medicii care îi tratează. În același timp, personalul medical primește ce are nevoie cel mai mult: timp pentru pacienți, pentru îngrijire.

Prin astfel de proiecte, Ilfovul demonstrează că investițiile inteligente în sănătate înseamnă investiții în oameni, în siguranță și în viitor”.

În perioada 2025-2026, cele trei spitale din județul Ilfov – Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Ilfov, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea și Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca – au intrat într-un program de digitalizare prin fonduri PNRR, o finanțare europeană totală de aproape 13 milioane de lei.