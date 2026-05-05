Guvernul Bolojan a căzut

178359 – 05052026 – După 10 luni de la învestire, Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut în urma unei moțiuni de cenzură depusă de PSD și AUR (254 de semnatari).

Din numărul total de 464 de parlamentari, au fost prezenți 431, iar dintre aceștia 288 și-au exprimat votul. Numărul voturilor valabil exprimate a fost 285, iar dintre acestea 281 au fost pentru moțiunea de cenzură și 4 împotrivă.

În urma votului exprimat astăzi de Parlament, conform art. 113, al 1 din Constituție, moțiunea este adoptată. Aceasta este moțiunea de cenzură adoptată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.

Potrivit art. 110 și art. 113 din Constituția României, Guvernul este demis și, cf 93 din regulamentul Parlamentul, sub semnătura celor doi președinți ai camerelor, Parlamentul trebuie să informeze Președintele României în legătură cu rezultatul votului și demiterea Guvernului, astfel încât să fie desemnat un alt candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit art. 110 din Constituție, până la depunerea jurământului de următorul Guvern, după demitere, actualul Cabinet îndeplinește doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice.