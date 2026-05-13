Guvernul României salută relaxarea Legii cetățeniei în Ucraina

178422 – 13052026 – Autoritățile de la Kiev au modificat lista statelor ai căror cetățeni pot obține cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, România aflându-se pe lista țărilor nou introduse. Decizia vine după criticile formulate de reprezentanți ai comunității românești din Ucraina, nemulțumiți că România nu figura pe lista inițială, mai ales în contextul în care numeroși membri ai comunității dețin sau solicită cetățenia română.

Documentul reprezintă o modificare importantă a legislației adoptate la începutul acestui an privind cetățenia multiplă.

Până la modificarea din data de 8 mai, lista oficială conținea doar cinci state: Canada, Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii și Cehia. Noua decizie extinde lista cu alte 29 de țări europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franţa, Croaţia, Elveţia şi Suedia).

Noua legislație adoptată de Kiev le oferă cetățenilor ucraineni posibilitatea de a obține o a doua cetățenie fără să fie obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. Măsura reprezintă o schimbare importantă față de abordarea tradițională a statului ucrainean în privința dublei cetățenii.

În același timp, legea facilitează accesul la cetățenia ucraineană pentru etnicii ucraineni care locuiesc în statele aflate pe lista aprobată de Guvern. Aceștia vor putea dobândi cetățenia printr-o procedură simplificată, fără o parte dintre formalitățile birocratice aplicate în mod obișnuit.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a întări legăturile cu diaspora ucraineană și cu comunitățile istorice din afara granițelor țării, într-un context regional și geopolitic complicat.

Legea privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene a intrat în vigoare începând cu 16 ianuarie și a generat rapid controverse în comunitatea românească din Ucraina

Decizia Kievului vine într-un moment în care relațiile dintre România și Ucraina au devenit tot mai importante în contextul regional actual, inclusiv din perspectiva cooperării politice, economice și de securitate.

La 4 zile de la adoptarea deciziei, Guvernul României salută adoptarea de către Guvernul Ucrainei a rezoluției prin care România a fost inclusă, alături de alte state, pe lista țărilor în raport cu care este acceptată dubla cetățenie.

”Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina și reflectă evoluția pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum și angajamentul comun pentru susținerea valorilor europene și consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două țări”, precizează Guvernul României.