Ilie Bolojan vrea să deschidă partidul către ”oameni valoroși”

178513– 25052026 – Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat că nu se poate contribui la modernizarea României cu 15% reprezentare în Parlament, mai ales dacă există partenerei pe care nu te poți baza, el subliniind că este nevoie ca partidul să fie reorganizat în următorii doi ani pentru a deveni ”un factor decisiv” în procesul de modernizare a țării.

”Ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară, ca să poți contribui la modernizarea României, nu poți să faci acest lucru cu 15% procente în Parlament, trebuie să înțelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poți baza, care nu-și respectă înțelegerile, care nu respectă țara noastră. Partidul nostru nu are decât o singură soluție. Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru țara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării, asta înseamnă că în următorii doi ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroși, către oameni care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc și sunt puse în serviciul cetățenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care face lucrurile cu dreptate, care creează condiții pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcție, să se perceapă că în administrația locală este o bună organizare, este ordine, este siguranță în acele comunități, se respectă tradițiile, se creează condiții pentru dezvoltare și asta trebuie să facem în anii următori”, a declarat Bolojan duminică, la sediul PNL din Capitală în contextual marcării a 151 de ani de la înființatrea PNL.

El a adăugat că pentru atragerea oamenilor de valoare în partid este nevoie ca liberalii să promoveze performanța.

”Și sunt convins că promovând performanța, așa cum au făcut-o și colegii noștri în aceste zile, acordând premii la Iași, la Argeș, primind oameni care sunt repere în comunitățile lor, aducând acești oameni în partidul nostru, folosind experiența pe care am acumulat-o în acești ani, să putem să convingem mai mulți români că una din soluțiile importante pentru modernizarea României este: partide puternice, partide de încredere. Și vă asigur că împreună cu dumneavoastră putem să facem acest lucru pentru Partidul Național Liberal și pentru România”, a mai spus liderul PNL.