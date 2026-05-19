În 2025, numărul raportărilor privind protecția avertizorilor de integritate în interes public a crescut cu 90%

178464 – 19052026 – ANI a publicat statistica raportărilor externe referitoare la posibile încălcări ale legislației de integritate.

Potrivit informațiilor centralizate, în 2025 au fost înregistrate 329 de raportări externe, dintre care 188 au vizat încălcări ale legii în domeniile reglementate de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Comparativ cu 2024, când au fost înregistrate 99 de raportări externe, datele indică o creștere de aproximativ 90%.

Raportările externe au vizat posibile încălcări ale legii identificate în context profesional în sănătatea publică, servicii, produse și piețe financiare (inclusiv prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului), protecția mediului, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și securitatea rețelelor și sistemelor informatice, achiziții publice, siguranța transporturilor, protejarea intereselor financiare ale UE și siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor.

În perioada următoare, ANI va operaționaliza Platforma națională dedicată avertizorilor în interes public, destinată primirii, analizării și soluționării raportărilor formulate de aceștia și care va reuni instituțiile cu rol de canal extern.