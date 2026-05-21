În București, mai scump ca la Barcelona: taxa de ridicare a mașinii – 200 de euro

În București, mai scump ca la Barcelona: taxa de ridicare a mașinii...

178483 – 21052026 – Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect conform căruia tarifele pentru ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar vor fi dublate.

Potrivit proiectului, pentru vehiculele cu greutate de până la cinci tone, tariful de ridicare ar urma să crească de la 200 de lei la 400 de lei. În cazul vehiculelor cu masa mai mare de cinci tone, tariful va creşte de la 270 de lei la 540 de lei.

Transportul vehiculelor cu greutate mai mică de cinci tone va fi tarifat cu 300 de lei (comparativ cu 150 de lei, în prezent). Pentru vehicule mai grele, tariful va ajunge la 400 de lei (de la 200 de lei). Depozitarea pentru o durată de până la 24 de ore va fi taxată cu 300 de lei. Astfel, tariful standard pentru maşini cu greutate mai mică sau egală de cinci tone va fi de 1.000 de lei, în cazul în care maşina este recuperată în primele 24 de ore.

Depozitarea ulterioară va fi tarifată cu 150 de lei/zi. În cazul în care ridicarea este oprită, se aplică o taxă de 400 de lei (doar pentru ridicare, fără transport şi depozitare).

Pentru vehiculele abandonate se va aplica un tarif special de depozitare de 150 de lei.

Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate sau parcate neregulamentar se află în dezbatere publică până în data de 28 mai. Dacă va fi aprobat în CGMB, noul regulament se va aplica pe întreg teritoriul Capitalei, pe reţeaua de străzi şi pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, inclusiv cele aflate în administrarea sectoarelor.

Măsura de ridicare se aplică pentru vehiculele staţionate neregulamentar pe drumurile publice, pentru vehiculele care ocupă fără drept locurile destinate persoanelor cu handicap, pentru vehiculele staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public.

Dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se va face de către poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi de către poliţişti locali.

Așadar, în București taxa pentru ridicare va fi de 1.000 de lei, la care se adaugă amenda Poliției Locale sau a Poliției Rutiere.

Comparativ, o astfel de taxă se ridică la 280 euro la Viena, 180 euro – Barcelona sau 70 euro la Praga.

Proiectul prevede testarea noului regulament, timp de 2 luni, în Piața Unirii, Piața Victoriei și Piața Universității.