În pădure nu mai mișcă nimeni. SUMAL 3.0, cu IA

178416 – 12052026 – Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de Hotărâre de Guvern privind noile norme referitoare la proveniența lemnului, trasabilitatea, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, precum și dezvoltarea unui nou Sistem informațional integrat pentru păduri, SUMAL 3.0.

„Nu mai este suficient să avem doar un sistem de evidență. Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligență artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă”, a declarat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu.

SUMAL 3.0 reprezintă următoarea generație a sistemului informațional pentru asigurarea trasabilității lemnului și va integra toate componentele tehnice necesare gestionării pădurilor. Noul sistem va utiliza inclusiv agenți de inteligență artificială pentru realizarea analizelor de risc și generarea de rapoarte statistice pentru diverse situații operative.

Proiectul stabilește că dezvoltarea tehnologică a SUMAL 3.0 va fi realizată de STS. De asemenea, actualizează cadrul de funcționare al SUMAL și pregătește trecerea către o infrastructură digitală modernă, adaptată cerințelor actuale de control și prevenire a tăierilor ilegale. În prezent, peste 92.000 de utilizatori folosesc sistemul SUMAL 2.0, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul materialelor lemnoase.

Sistemele de monitorizare a pădurilor prin imagini satelitare, camere video și senzori LiDAR, dezvoltate prin fonduri PNRR, vor fi integrate în SUMAL 2.0, iar ulterior în SUMAL 3.0, pentru a permite valorificarea acestor date și ghidarea eficientă a activităților de control desfășurate de autoritățile cu atribuții în acest domeniu.

Noile norme introduc reguli actualizate pentru trasabilitatea lemnului, monitorizarea digitală continuă a transporturilor și integrarea unor tehnologii moderne pentru supravegherea fondului forestier. Proiectul prevede și dezvoltarea unui sistem modern de management al dispozitivelor mobile utilizate în transportul materialelor lemnoase, precum și interconectarea cu sistemul RO e-Transport.