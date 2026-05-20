În relația cu ANAF, oamenii nu vor roboți

178476 – 20052026 – Ministerul Finanțelor a analizat rezultatele celui mai amplu proces recent de colectare a feedback-ului contribuabililor privind serviciile ANAF și ale platformei Spațiul Privat Virtual (SPV), la care au participat 72.566 de respondenți, în perioada 3 martie – 15 mai.

Este prima interogare sistematizată a feedback-ului utilizatorilor privind platformele ANAF, iar evaluarea a urmărit experiența contribuabililor în relația cu administrația fiscală: interacțiunea în unitățile ANAF, funcționarea serviciilor online, call-center-ul și instrumentele digitale de asistență.

Rezultatele arată că experiența directă în unitățile fiscale este, în general, apreciată pozitiv, cu un scor mediu de 4 din 5, atât pentru interacțiunile din ultimele 12 luni, cât și pentru cea mai recentă experiență avută de contribuabili.

În zona digitală, evaluările indică atât progrese, cât și nevoia unei modernizări accelerate:

Spațiul Privat Virtual (SPV) – platforma prin care contribuabilii depun documente și comunică online cu ANAF – a obținut un scor mediu de 3,7 din 5;

Portalul ANAF a primit un scor mediu de 3,5 din 5;

Serviciile de asistență telefonică (call-center) au fost evaluate între 3,3 și 3,5;

Serviciile de chat și chatbot-ul „Ana” au înregistrat scoruri între 2,7 și 3 din 5.

Analiza răspunsurilor deschise arată clar și principalele dificultăți semnalate de contribuabili: funcționarea lentă sau instabilă a site-ului ANAF, probleme tehnice în SPV, o interfață percepută ca dificil de utilizat, acces complicat la unele mesaje și perioade de indisponibilitate cauzate de mentenanță și actualizări ale sistemelor informatice. Au fost semnalate și situații punctuale privind relația cu personalul unor unități fiscale.

Începând din semestrul al II-lea al anului 2026, procesul de modernizare va include:

lansarea unui nou portal ANAF, simplificat și mai ușor de utilizat;

implementarea unei noi versiuni a Spațiului Privat Virtual (SPV), cu funcționalități extinse;

introducerea formularelor inteligente și parțial precompletate;

dezvoltarea serviciilor de programare online și videoconferință pentru interacțiunea cu ANAF;

îmbunătățirea comunicării digitale cu contribuabilii;

integrarea cu noile sisteme de identitate electronică și, în perspectivă, cu Cartea Electronică de Identitate.