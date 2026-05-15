Înainte de listarea la Bursă, CEC Bank – lăudată de Fitch

178442 – 15052026 – CEC Bank a primit o nouă confirmare din partea piețelor financiare internaționale: agenția de rating Fitch Ratings a îmbunătățit ratingul de emitent pe termen lung al băncii la BB+, de la BB, cu perspectivă stabilă. În același timp, Fitch a acordat calificativul BBB- pentru depozitele pe termen lung, semnalând o capacitate solidă a băncii de a-și onora obligațiile față de deponenți.

Decizia Fitch reflectă consolidarea profilului financiar al CEC Bank, nivelul solid de capitalizare și modul prudent de administrare a riscurilor. În analiza publicată, agenția evidențiază și capacitatea băncii de a face față unor scenarii economice adverse, inclusiv prin instrumentele suplimentare de protecție financiară dezvoltate în ultimii ani.

Upgrade-ul vine într-un context de transformare accelerată a CEC Bank, care și-a consolidat poziția în sistemul bancar prin investiții în digitalizare, extinderea serviciilor și creșterea capacității de finanțare a economiei românești.

Pentru Ministerul Finanțelor, acționarul majoritar al CEC Bank, îmbunătățirea ratingului confirmă că strategia de consolidare a băncii produce rezultate și întărește rolul acesteia în finanțarea economiei românești.

În urmă cu o lună, vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului o listă cu companiile de stat care vor fi listate la BVB. CEC Bank era cap de listă. Raportul privind listarea companiilor de stat la Bursa de Valori București plasează CEC Bank în centrul strategiei de piață, fiind calificată drept „cel mai solid candidat IPO”.

Potrivit documentului, listarea ar putea fi realizată printr-o ofertă mixtă – o structură care poate include atât vânzarea unui pachet de acțiuni de către stat, cât și emiterea de acțiuni noi pentru atragerea de capital.