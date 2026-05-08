INSCOP Research: Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României 

178395 – 08052026 – Conform sondajului „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului „Barometrul Informat.ro – INSCOP Research”, ediția a X-a, aproape două treimi dintre români sunt de părere că o eventuală unire cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică.

Metodologie: datele cercetării „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (I). O țară mai puternică vs. O țară mai slabă

63.4% dintre respondenți sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică (față de 53.6% în mai 2019). 27.2% consideră că ar deveni o țară mai slabă (față de 23.1% în mai 2019), 3.9% nici mai slabă, nici mai puternică, iar 5.6% nu știu sau nu răspund (față de 23.2% în mai 2019).

Votanții PNL și USR și tinerii sub 30 de ani cred într-o proporție mai mare decât restul populației că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică.

Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (II). O țară mai sigură vs. O țară mai nesigură

Întrebați cum ar influența unirea cu Republica Moldova siguranța țării, 50.4% dintre români consideră că România ar deveni mai sigură, în timp ce 37.4% cred că ar fi mai nesigură. 3.7% sunt de părere că România nu ar deveni nici mai sigură, nici mai nesigură, iar 8.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai sigură într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din urbanul mare. Votanții AUR, cei cu educație superioară și angajații la stat consideră într-un procent mai ridicat decât media că în urma unirii dintre cele două țări, România ar deveni mai nesigură. Sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai slabă într-un procent mai ridicat decât media: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani.

Impactul Unirii cu Republica Moldova asupra României (III). O țară mai bogată vs. O țară mai săracă

49.5% dintre participanții la sondaj consideră că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai bogată. 32.2% sunt de părere că România ar deveni o țară mai săracă, iar 8.4% că țara nu ar deveni nici mai bogată, nici mai săracă. Ponderea non-răspunsurilor este de 9.9%.

Consideră că unirea cu Republica Moldova ar face România o țară mai bogată într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din urbanul mare, angajații din sectorul privat. Votanții AUR și locuitorii din mediul rural cred într-o proporție mai mare ca restul populației că prin unirea cu Republica Moldova, România ar deveni o țară mai săracă. Votanții USR și persoanele între 45 și 59 de ani sunt de părere într-o măsură mai mare decât restul populației că în cazul unirii cu Republica Moldova, România nu ar deveni nici mai bogată, nici mai săracă.

