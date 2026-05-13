INSCOP Research: Încrederea în lideri internaționali

178430 – 13052026 – Potrivit sondajului „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului „Barometrul Informat.ro – INSCOP Research”, ediția a X-a, Emanuel Macron conduce în topul încrederii în lideri internaționali, urmat de Maia Sandu și Donald Trump.

Metodologie: datele cercetării „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Încredere personalități internaționale

Emanuel Macron conduce în topul încrederii în liderii internaționali, 32.9% dintre respondenți declarând că au foarte multă (9.6%) și destul de multă încredere (23.3%) în președintele francez. Clasamentul continuă cu Maia Sandu cu un capital de încredere de 28.6% încredere (respectiv încredere foarte multă 11.5% și 17.1% încredere destul de multă), Donald Trump cu 24.8% încredere (respectiv încredere foarte multă 10.1% și 14.7% încredere destul de multă), Ursula von der Leyen cu 23.7% (respectiv încredere foarte multă 4.7% și 19% încredere destul de multă) și Friederick Merz cu 20.9% (respectiv încredere foarte multă 4.8% și 16.1% încredere destul de multă).

Emanuel Macron

9.6% dintre cei intervievați menționează că au foarte multă încredere în Emanuel Macron, în timp ce 23.3% au destul de multă, 19.8% destul de puțină și 33.5% foarte puțină sau deloc. 2.5% nu știu sau nu răspund.

Au cea mai multă încredere în președintele francez: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emanuel Macron.

Maia Sandu

11.5% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în Maia Sandu. 17.1% spun că au destul de multă încredere, 16.5% destul de puțină, iar 37.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.9%.

Au încredere în președinta Republicii Moldova într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural și angajații la stat au cea mai puțină încredere în Maia Sandu.

Donald Trump

10.1% dintre participanții la sondaj au foarte multă încredere în Donald Trump. 14.7% au destul de multă încredere, 24.5% destul de puțină, iar 46.4% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund.

Au încredere în președintele american într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară. Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mic au cea mai puțină încredere în Donald Trump.

Ursula von der Leyen

Întrebați câtă încredere au în Ursula von der Leyen, 4.7% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 19% destul de multă, 16.5% destul de puțină, iar 40.8% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2%.

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații la stat tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen. Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene într-o măsură mai mare decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educație medie.

Friedrich Merz

4.8% dintre participanții la sondaj declară că au foarte multă încredere în Friedrich Merz. 16.1% au destul de multă încredere, 10.2% destul de puțină, iar 16.7% foarte puțină sau deloc. 5.3% nu știu sau nu răspund.

Au încredere în cancelarul german într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public. Votanții PSD și AUR au cea mai puțină încredere în Friedrich Merz.

