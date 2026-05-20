INSCOP Research: Rolul de mediator al președintelui, evaluarea activității șefului statului și a premierului

178481 – 20052026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, realizat în perioada 11-14 mai 2026, aproape jumătate dintre români cred că, prin poziționările publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Jumătate dintre români cred că prin poziționările publice exprimate în această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici, iar o treime cred contrariul și anume că a acționat pentru a aplifica neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Votanții AUR sunt cei mai ostili președintelui, în timp ce votanții PSD, PNL și USR apreciză, în ponderi relativ similare, eforturile de mediere ale președintelui. În ceea ce privește activitatea președintelui Nicușor Dan, atrage atenția procentul mai ridicat de alegători PSD (46%), PNL (55%), USR (48%) mulțumiți de activitate sa, respectiv procentul foarte mare de alegători AUR nemulțumiți (95%). Polarizarea este diferită în cazul activității premierului Ilie Bolojan – de care se declară mulțumiți 84% dintre votanții PNL și 78% dintre votanții USR, în timp ce nemulțumiți se declară 91% dintre votanții PSD și 95% dintre votanții AUR. ”

Rolul președintelui în conflictul politic

49.2% dintre cei chestionați consideră că, prin poziționările publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici, în timp ce 36.3% cred că a contribuit la amplificarea acestora. Ponderea non-răspunsurilor este de 14.6%.

Sunt de părere că președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici într-un procent mai ridicat decât media: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din București. Votanții AUR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că președintele a contribuit la amplificarea neînțelegerilor dintre partide.

Activitatea Președintelui

27.6% dintre români e declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan (4.4% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan drept Președinte al României, iar 23.2% sunt destul de mulțumiți). 27.7% se declară destul de nemulțumiți, iar 42.8% foarte nemulțumiți. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.9%.

Se declară mulțumiți de activitatea Președintelui într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și din urbanul mare. Sunt nemulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan într-un procent mai mare decât media: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural, angajații din sectorul privat.

Activitatea Premierului

30.5% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan (dintre aceștia 8% dintre cei chestionați declară că sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan drept Prim Ministru al României, în timp ce 17.7% sunt destul de mulțumiți). 20.2% destul de nemulțumiți și 47.7% foarte nemulțumiți. 1.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt mulțumiți de activitatea liderului PNL în fruntea executivului într-un procent mai mare decât media: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul privat. Se declară nemulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan într-o proporție mai ridicată decât restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

