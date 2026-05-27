INSCOP Research: Stabilitatea politică, schimbarea clasei politice, reformele economice și protejarea populației

178538 – 27052026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, realizat în perioada 11-14 mai 2026, marea majoritate a respondenților consideră că România are nevoie de stabilitate, își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Acord Afirmații

87.8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice„, în timp ce 7.5% sunt oarecum de acord. 1.3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.3%.

Afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice” întrunește acordul total al 68.7% dintre cei chestionați. 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmația, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu știu sau nu răspund.

46.9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile„, în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural. Sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București.

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: „Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare„, 45.6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6.8% sunt oarecum împotrivă și 19.9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6.6%.

Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației.

