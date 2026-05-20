Instruire în mediul urban la Comănești (Bacău) în cadrul Trojan Footprint 2026

178473 – 20052026 – Peste 3.000 de militari ai Forțelor pentru Operații Speciale din 23 de state aliate și partenere NATO se antrenează, în aceste zile, în cadrul Trojan Footprint 2026 (TFP26), cel mai mare exercițiu NATO în domeniul FOS.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României organizează joi, 21 mai, începând cu ora 19.00, în Comănești, județul Bacău, o secvență de instruire în mediul urban desfășurată de o structură mixtă de operatori FOS din România și Italia.

Activitățile de instruire vizează perfecționarea tehnicilor de infiltrare la obiectiv, atât pe cale aeriană, cât și terestră. Totodată, sunt testate procedurile de acțiune în medii ostile și complexe, cu scopul consolidării interoperabilității structurilor participante.

Condițiile meteorologice de la momentul desfășurării activității pot influența executarea secvențelor aeriene planificate cu aeronave aparținând Statului Major al Forțelor Aeriene.

Trojan Footprint 2026 este cel mai mare și cel mai complex exercițiu al Forțelor de Operații Speciale din teatrul european. Reunind aproximativ 1.000 de personal FOS din SUA și 2.000 de aliați NATO și forțe partenere, acest exercițiu comun prezintă valoarea și importanța FOS în cadrul Alianței. Cuprinzând mai multe locații de antrenament în teatrul european, Trojan Footprint 2026 include o amplă participare a forțelor speciale din Bulgaria, Croația, Estonia, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, si România.

Exercițiul „Trojan Footprint” se organizează începând din 2016 și, de-a lungul anilor, a devenit cel mai important exercițiu de operațiuni speciale din Europa. Organizată o dată la doi ani, această inițiativă implică toate ramurile forțelor armate americane – Forțele Aeriene, Armata, Corpul de Infanterie Marină, Marina și Forțele Spațiale – alături de aliații NATO.

Trojan Footprint 2026 testează concepte operaționale adaptate diferitelor regiuni din Europa.