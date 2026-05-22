Întâlnire AEP – ONG-uri

178493 – 22052026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, s-a întâlnit cu reprezentanți ai unor ONG-uri (Expert Forum/Coaliția Vot Corect, Centrul pentru Inovare Publică, Asociația Declic, Active Watch, Asociația Funky Citizens și Asociația Pro Democrația), în cadrul unei discuții dedicate priorităților incluse în Planul AEP de acțiune strategică pentru anul 2026. Acesta a fost însoțit de vicepreședintele instituției, Cosmin Popp, și de reprezentanții grupurilor de lucru responsabile cu elaborarea proiectelor legislative.

Discuțiile au vizat modificarea și armonizarea legislației electorale pentru toate tipurile de scrutin, în vederea uniformizării procedurilor electorale și creșterii coerenței cadrului legal, creșterea transparenței finanțării politice și aplicarea noilor reglementări europene privind publicitatea politică, elaborarea unui nou cadru legislativ privind partidele politice, precum și accelerarea procesului de digitalizare și modernizare a infrastructurii electorale. În acest context, președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a subliniat importanța consultării organizațiilor societății civile și valorificării expertizei acestora în elaborarea și implementarea reformelor propuse.

O nouă rundă de consultări cu ONG-urile va avea loc în etapa finală de elaborare a proiectelor legislative, astfel încât propunerile și observațiile acestora să poată fi integrate în forma finală a actelor normative.