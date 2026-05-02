Întâlniri bilaterale ale delegației ANCOM la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în contextul candidaturii României pentru un nou mandate

178343 – 02052026 – Delegația României, condusă de președintele Valeriu Ștefan Zgonea, a participat la lucrările Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) ce au loc la Geneva, reuniune cu un rol decisiv în pregătirea viitoarei Conferințe a Plenipotențiarilor (PP-26). Din delegația României a făcut parte și Ciprian Rus, Președintele Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senat.

Cu acest prilej, delegația ANCOM a avut o serie de întâlniri bilaterale la nivel înalt cu oficialități ale Uniunii și cu reprezentanți ai altor administrații. Discuțiile au fost purtate în contextul în care România și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat în Consiliul UIT (pentru regiunea C, aferent perioadei 2027-2030), având ca obiectiv principal atragerea și consolidarea susținerii internaționale în perspectiva alegerilor de la PP-26.

În acest context, președintele ANCOM a avut întrevederi cu Seizo Onoe, Director al Sectorului Standardizare al UIT (candidat al Japoniei pentru un nou mandat) și cu Cosmas Zavazava, Director al Biroului de Dezvoltare în Comunicații al UIT (candidat din Zimbabwe pentru un nou mandat), prilej cu care a reafirmat angajamentul României de a se implica activ în susținerea inițiativelor UIT.

Totodată, delegația ANCOM a avut o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți de nivel ministerial din SUA, Franța, China, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, principalul subiect al discuțiilor purtate fiind susținerea candidaturii României la Consiliul UIT.

Președintele ANCOM s-a întâlnit și cu Secretarul General al UIT, Doreen Bogdan-Martin, în contextul candidaturii României, discuțiile axându-se pe reafirmarea parteneriatului și a angajamentului ferm al țării noastre față de misiunea organizației. De asemenea, a fost evidențiată capacitatea României de a facilita consensul și dialogul, o expertiză validată deja pe durata exercitării cu succes a Președinției Consiliului UIT pentru perioada 2025 – 2026.

Întâlnirea a reconfirmat poziția României ca partener proactiv, pregătit să sprijine inițiativele Secretarului General privind accesul echitabil la tehnologiile digitale și să contribuie la o conducere puternică a Uniunii.

România are o prezență constantă și activă în structurile UIT, participând la Conferințele Plenipotențiarilor, la sesiunile Consiliului și la Conferințele Mondiale, dar și la grupuri de lucru, seminare, grupuri de studiu sau alte formate de lucru ale celor trei sectoare ale Uniunii – Radiocomunicații, Standardizare și Dezvoltare. În perioada 2018 – 2024, România a coordonat pozițiile și propunerile comune europene la Consiliul și Conferințele Mondiale ale Uniunii, din poziția de co-președinte CEPT – organizația regională de telecomunicații pentru Europa recunoscută la UIT.

Exercitarea Președinției Consiliului UIT, în perioada 2025 – 2026, a consolidat imaginea României de stat membru proactiv și profesionist, construită de-a lungul timpului, pe parcursul celor opt mandate consecutive în acest for. Consiliul reunește reprezentanții celor 48 de state membre ale Consiliului, alese din toate regiunile lumii și este forul responsabil cu supervizarea activităților Uniunii în perioada dintre Conferințele Plenipotențiarilor, întocmirea de rapoarte privind planificarea strategică și politică a UIT, coordonarea programelor de lucru și aprobarea bugetului și a finanțelor Uniunii.

Înființată în anul 1865, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor reunește în prezent 194 de state membre și peste 1.000 de organizații partenere. În calitate de agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite pentru tehnologiile digitale, aceasta are un rol esențial în armonizarea utilizării spectrului radio, sateliților, infrastructurilor și standardelor globale de telecomunicații. Prin inițiative precum Connect 2030, UIT își propune să asigure incluziunea digitală, inovarea și accesul universal la servicii digitale. România a devenit membru al organizației încă din 1866, la doar un an de când au fost puse bazele Uniunii. Cu o istorie de 161 de ani, UIT rămâne un reper al inovării și colaborării, continuând să modeleze un viitor în care tehnologia servește tuturor.