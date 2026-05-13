Întrevederea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide

178427 – 13052026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut miercuri, 13 mai 2026, consultări politice cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, aflat în vizită la București în contextul desfășurării Summit-ului Formatului București 9 și al Țărilor Nordice.

Discuțiile au reconfirmat stadiul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia, precum și dinamica pozitivă a cooperării economice, cu schimburi comerciale care au depășit pragul de un miliard de euro în 2025. Balanța este favorabilă României cu aproximativ 393 de milioane de euro în 2025, susținută în special de creșterea cu peste 12% a exporturilor românești.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat interesul României pentru consolidarea poziției sale ca destinație atractivă pentru companiile norvegiene. A subliniat rolul important al Norvegiei ca investitor în România, în special în domenii precum industriile navală și alimentară, tranziția energetică și serviciile digitale.

Totodată, a evidențiat contribuția comunității românești din Norvegia la apropierea dintre cele două state, apreciind integrarea foarte bună de care aceasta se bucură în societatea norvegiană. De altfel, cei doi miniștri au discutat despre dezvoltarea unui proiect dedicat modernizării serviciilor consulare oferite cetățenilor români, prin consolidarea capacității instituționale a Departamentului Consular al MAE, în parteneriat cu OCDE.

Cei doi miniștri au abordat și dimensiunea de securitate și apărare, reafirmând caracterul strategic al cooperării bilaterale în actualul context regional și internațional. Ministrul afacerilor externe al României a exprimat aprecierea pentru contribuția consistentă a Norvegiei la consolidarea securității flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre, subliniind importanța solidarității aliate și a relației transatlantice.

Partea română a mulțumit pentru susținerea constantă a Norvegiei pentru obiectivul României de aderare la OCDE și a apreciat declarația ministrului norvegian Espen Barth Eide care a specificat că Norvegia rămâne un prieten al României în procesul de aderare.

Cei doi miniștri au convenit asupra deschiderii unei colaborări între Ministerul Afacerilor Externe al României și Arhivele Naționale ale Norvegiei, pentru digitalizarea, protejarea și valorificarea patrimoniului tratatelor internaționale și a arhivelor diplomatice românești, un proiect care va fi dezvoltat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2021-2028.

A fost discutată dezvoltarea unei platforme de cooperare cu organizațiile neguvernamentale pe componenta de reziliență democratică, inclusiv în ceea ce privește combaterea manipulării informaționale și a interferențelor străine (FIMI). Pe această componentă se va lucra cu parteneri norvegieni consacrați din societatea civilă și din mediul academic.

După încheierea întrevederii oficiale la sediul MAE, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare, în contextul vizitei la București a ministrului Espen Barth Eide, a Memorandumurilor de Înțelegere pentru Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2021-2028.

Declarațiile de presă ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, și ale ministrului afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, sunt disponibile aici: https://www.mae.ro/node/68490