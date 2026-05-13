Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Mattias Guyomar

178428 – 13052026 – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Mattias Guyomar, aflat în vizită la București. La întâlnire a participat și judecătorul României la CEDO, Sebastian Rădulețu.

Discuțiile au vizat rolul esențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în consolidarea statului de drept și a democrației. În acest context, a fost subliniată importanța dialogului judiciar la nivel european și a mecanismelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care contribuie la întărirea cooperării dintre Curtea de la Strasbourg și autoritățile naționale, în spiritul principiului subsidiarității. De asemenea, a fost abordată situația cauzelor împotriva României, aflate în scădere semnificativă.

”Vă mulțumesc pentru vizita în România și pentru sprijinul constant oferit de Curte de-a lungul anilor țării noastre. Instituția dumneavoastră se bucură de o reputație apreciată și de încredere în România”, a declarat premierul Bolojan.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul a confirmat angajamentul Guvernului României de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile CEDO. În acest context, premierul Ilie Bolojan a evidențiat progresele realizate de România în ceea ce privește implementarea hotărârilor CEDO, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional, proces care a contribuit la reducerea numărului de cereri adresate Curții de către cetățenii români. O mare parte dintre aceste cauze au avut în vedere condițiile de detenție din sistemul penitenciar și retrocedările proprietăților din România.

La rândul său, președintele Mattias Guyomar a apreciat evoluțiile înregistrate de România în gestionarea litigiilor aflate pe rolul Curții, subliniind că, în ultimii ani, s-a constatat o diminuare semnificativă a cauzelor, cu o reducere de aproximativ 35% a numărului acestora. Aceste rezultate au fost posibile inclusiv datorită cooperării și respectiv eforturilor autorităților naționale. Totodată, acesta a amintit faptul că România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO.

De asemenea, președintele CEDO a exprimat aprecierea față de sprijinul constant acordat de România sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului și independenței justiției, salutând dialogul instituțional și deschiderea autorităților române în promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale. Acesta a evidențiat rolul Curții Europene a Drepturilor Omului ca reper esențial în protejarea drepturilor fundamentale și consolidarea democrației europene, subliniind importanța cooperării dintre instituțiile europene și autoritățile naționale.

La întâlnirea de la Palatul Victoriei au mai participat consilierii de stat din Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu și Andrei Lupu, precum și ambasadorul Ion Jinga, Reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei.