La Fizică, rămânem buni

Trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare pentru România, la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026!

Echipa României a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Din echipa care a reprezentat România au făcut parte:

Raul Covrig, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, Maramureș, medalie de argint;

Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;

Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;

Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

Bogdan Rusea, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;

Albert Lupu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, mențiune de onoare.

Cea de-a 26-a ediție a Olimpiadei Asiatice de Fizică s-a desfășurat în perioada 17-25 mai 2026, la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea a 209 concurenți din 27 țări (25 țări din regiunea geografică Asia-Pacific, împreună cu România și Canada, cu statut de invitate).