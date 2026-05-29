La Guvern s-a vorbit din nou despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă

La Guvern s-a vorbit din nou despre reactoarele 3 și 4 de...

178551 – 29052026 – Reprezentanții Guvernului și cei ai companiei AtkinsRealis Canada au analizat, la Palatul Victoria, stadiul implementării proiectului de retehnologizare a Unității 1 și al pregătirii proiectului pentru realizarea reactoarelor 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

Proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă se desfășoară conform calendarului de investiții agreat de comun acord. În acest context, reprezentanții AtkinsRealis Canada au oferit asigurări că proiectul va fi finalizat la timp și va fi un succes pentru România, având în vedere că este o investiție majoră în domeniul energetic, care va prelungi durata de viață a centralei nucleare și va produce energie fără emisii de dioxid de carbon, se arată într-un comunicat al Executivului.

De asemenea, a fost analizată pregătirea investiției pentru realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene prenotificarea pentru accesarea ajutorului de stat, urmând ca notificarea formală să fie făcută în perioada imediat următoare.

Prim-ministrul demis Ilie Bolojan a dat asigurări că instituțiile guvernamentale își vor coordona eforturile pentru a oferi sprijinul necesar accelerării proiectului de investiții. ”De multă vreme vorbim despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă la viitor. Vrem ca acest proiect să fie un succes și să vorbim despre el la timpul prezent”, a afirmat premierul Bolojan.

Retehnologizarea Unității 1 și realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă sunt proiecte strategice în domeniul energiei, care vor produce în bandă energie curată prin tehnologia CANDU și vor avea o contribuție determinantă la asigurarea securității energetice a României.

Țara noastră deține expertiză în ingineria nucleară de mai bine de 40 de ani, aflându-se constant în poziții de lider în topurile internaționale dedicate domeniului nuclear.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei.