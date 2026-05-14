Linia turistică „Bucharest City Tour” revine în funcțiune de vineri, 15 mai

178440 – 14052026 – Începând de vineri, 15.05.2026, publicul călător va putea utiliza din nou linia turistică „Bucharest City Tour”, pentru o plimbare prin câteva zone de referință ale Capitalei.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale Societății de Transport București – STB SA, pe traseul: Piața Presei, Bd. Regele Mihai I, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii și retur.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcționa, într-o primă etapă, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu prima plecare de la stația „Piața Presei” la ora 10:00, iar ultima – la ora 20:20. De la Piața Unirii, prima plecare va avea loc la ora 10:40, iar ultima – la ora 21:00.

Autobuzele vor avea un interval de succedare de aproximativ 45-50 de minute.

Linia turistică „Bucharest City Tour” vine cu o nouă ofertă tarifară, aplicabilă în regim de test pilot în perioada 15.05.2026-14.06.2026. Astfel, o legitimație de călătorie pentru adulți – valabilă o zi – va costa 49 de lei, iar o legitimație de călătorie pentru copiii cu vârsta între 4-14 ani valabilă o zi – 25 de lei. Copiii cu vârsta de până în 4 ani beneficiază de transport gratuit pe această linie.