Locașuri ingenioase de ascundere a țigaretelor, descoperite de polițiștii de frontieră la Calafat: peste 21.000 de țigarete confiscate

178403 – 11052026 – Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, peste 21.000 de țigarete ascunse în diverse compartimente special amenajate ale unui autoturism înmatriculat în Danemarca.

În baza analizei de risc, organele de control împreună cu Vama Craiova au verificat pe DN 56, în parcarea din proximitatea Stației de Taxare Calafat–Vidin, un autoturism înmatriculat în Danemarca, condus de un cetățean bulgar, care circula pe ruta Bulgaria–Danemarca. Au fost descoperite, ascunse în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă, 1.088 pachete de țigarete (21.760 de țigarete), cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență.

Cetățeanul bulgar s-a ales cu dosar penal.