Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

178429 – 13052026 –

35.171 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 35.171 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.927); curier (2.808); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.938); manipulant mărfuri (1.524); lucrător comercial (1.460); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.075); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.000); ajutor bucătar (993); agent de securitate (831); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (810) etc.

Din cele 35.171 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.296 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (vânzător; casier; agent de vânzări; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze; asistent medical generalist etc), 7.163 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; sudor; zidar rosar-tencuitor etc.), restul de 19.351 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea pieselor; ajutor bucătar etc).

Baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

286 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 286 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Danemarca – 146 locuri de muncă pentru: mecanic naval; tubulator naval; măcelar dezosator carcasa porc; șef sector reproducție-ferma porcine; tehnician industrial (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

Malta –65 locuri de muncă pentru: director vânzări ELV; tehnician; analist chimie control calitate; tehnician de proces.

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Germania – 10 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Polonia – 3 locuri de muncă pentru: tinichigiu acoperiș.

Letonia – 1 loc de muncă pentru asistent știintific (Oncologie Pediatrică).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro