Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

178539 – 27052026 –

30.628 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.628 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.894); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.936); curier (1.802); manipulant mărfuri (1.467); lucrător comercial (1.447); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (830); agent de securitate (777); ajutor bucătar (774); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (754); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (662) etc.

Din cele 30.628 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.797 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (vânzător; casier; agent de vânzări; agent servicii clienți; asistent medical generalist etc), 7.251 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; dulgher; operator la mașini-unelte cu comandă numerică etc.), restul de 15.185 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; manipulant mărfuri; agent de securitate; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

365 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 365 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Danemarca – 146 locuri de muncă pentru: mecanic naval; tubulator naval; măcelar dezosator carcasa porc; șef sector reproducție-fermă porcine; tehnician industrial (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

Malta –83 locuri de muncă pentru: factor poștal; coordonator logistică și achiziții; medic veterinar acvacultură; consultant în acvacultură; director vânzări ELV; tehnician; analist chimie control calitate; tehnician de proces.

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Spania – 30 locuri de muncă pentru: muncitor pentru renovări (finisor); cofrator; zidar.

Germania – 20 locuri de muncă pentru: lucrător ajutor in podgorie; lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).

Suedia – 20 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijor persoane.

Estonia – 5 locuri de muncă pentru betonist.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.