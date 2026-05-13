Luni încep discuțiile oficiale pentru formarea noului Guvern

178425 – 13052026 – După terminarea Summitului B9 de la București, președintele Nicușor Dan va avea din nou întâlniri informale cu reprezentanții partidelor ”pro-occidentale”, joi și vineri, pentru a încerca să contureze un nou guvern, în aceeași formulă, dar cu alt premier. Discuțiile formale vor începe luni, cu invitarea tuturor partidelor parlamentare, pentru a fi respectată Constituția.

Turul de forță pe care îl fac președintele PNL, Ilie Bolojan, și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, are rolul de a crea o masă critică pe care cei doi să se sprijine pentru a contracara mișările din partid. Surse politice susțin că, într-o primă variantă, președintele Dan ar urma să-l desemneze pentru formarea noului guvern pe Cătălin Predoiu, unul dintre cei trei prim-vicepreședinți PNL care susțin rămânerea partidului la guvernare. Ilie Bolojan știe că, dacă acest lucru se va întâmpla, poziția sa în partid ar fi șubrezită, mai ales ăc la ora actuală mai mult de jumătate dintre filiale și-ar dori rămânerea la guvernare, chiar dacă în Biroul Permanent Național lărgit majoritatea au fost de partea președintelui pentru a se plasa în opoziție și de a nu mai guverna cu PSD. În cazul în care Predoiu ar fi desemnat să formeze un nou guvern, o parte dintre liberali l-ar urma, la fel PNL, UDMR, minoritățile naționale și o parte din USR (cea care nu dorește părăsirea guvernării).

Declarațiile potrivit cărora atât PNL, cât și USR ar accepta organizarea de alegeri anticipate nu au niciun fundament, cele două formațiuni având în acest moment scoruri mult sub cele obținute la parlamentarele din 2024. Cei care susțin anticipatele știu foarte bine că președintele Dan a exclus o asemenea variantă.