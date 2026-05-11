Mai, luna promovării economiei sociale

178410 – 11052026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) marchează luna mai, desemnată ca lună a promovării economiei sociale, prin organizarea de evenimente și acţiuni de informare și de conștientizare a importanței dezvoltării economiei sociale, ca parte componentă a economiei naționale.

„În luna mai, dedicată economiei sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aduce în atenție rolul important pe care acest sector îl are în sprijinirea persoanelor vulnerabile și în dezvoltarea comunităților locale. Economia socială înseamnă inițiativă, implicare și soluții construite în jurul nevoilor reale ale oamenilor. Prin acțiunile derulate în această perioadă, sunt susținute inițiativele din domeniu și este încurajat dialogul între toți cei implicați, pentru identificarea unor soluții care să răspundă cât mai bine provocărilor sociale și de ocupare existente”, a declarat președintele ANOFM, Adrian Zvîncă.

ANOFM colaborează cu partenerii din sectorul public și privat pentru a promova integrarea socială și economică, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială, act normativ ce reglementează condiţiile de atestare și certificare a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie, precum și măsurile de promovare şi de sprijinire a economiei sociale de către autorităţile publice.

Economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru eliberarea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv Agenția Municipală București. Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.

Procesul de atestare și certificare a debutat în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2026 au fost acordate 9.154 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 278 de certificate de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.

La 31 martie 2026, 6.637 atestate din cele eliberate erau valabile, în vreme ce numărul mărcilor eliberate și valabile era de 64.

RUEIS este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (https://www.anofm.ro/registrul-unic-de-evidenta-a-intreprinderilor-sociale/) și poate fi consultat de orice persoană interesată.

La evenimentele organizate în această lună, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă vor avea ca parteneri de dialog reprezentanți ai mass-media, membri ai patronatelor şi sindicatelor, ONG-uri, precum şi reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene, ai Prefecturilor, ai DGASPC- urilor, ai Inspectoratelor şcolare şi ai Inspectoratelor teritoriale de muncă.

De asemenea, în cadrul Burselor locurilor de muncă organizate în luna mai, vor fi organizate standuri cu scopul promovării conceptului de economie socială, precum și pentru identificarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă comunitățile locale în demersul acestora de oferire de servicii sociale și de ocupare care să răspundă nevoilor membrilor comunității.